Омская прокуратура занялась делом об избиении подростка

Напомним, что в социальных сетях появилась информация о драке студентов в Усть-Заостровке. Оказалось, один парень избил другого. Пострадавший — сирота, заступиться за него некому. Кроме того, нападавший снимал на видео расправу, а после избиения хвастался, что у него болит нога.