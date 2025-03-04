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Омская прокуратура занялась делом об избиении подростка

Парень, избивший сверстника, снял это на видео.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Омской области сообщила об организации проверки из-за драки 17-летних студентов в Усть-Заостровке.

После установления степени тяжести причиненного вреда здоровью будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Также прокуроры проверят училище, которое посещают подростки.

Напомним, что в социальных сетях появилась информация о драке студентов в Усть-Заостровке. Оказалось, один парень избил другого. Пострадавший — сирота, заступиться за него некому. Кроме того, нападавший снимал на видео расправу, а после избиения хвастался, что у него болит нога.

Прокуратура