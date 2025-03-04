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В Новосибирске закрывается зимний сезон парковой гимнастики

Открытие летнего сезона намечено на июнь.

Источник: Соцсети

В Новосибирске подходит к концу зимний сезон парковой гимнастики. Информацию об этом опубликовал пресс-центр мэрии мегаполиса.

Так, последнее занятие для любителей активности на свежем воздухе пройдёт в среду, 5 марта, в Центральном парке.

В мэрии напомнили, что инициатором проекта является Владимир Ефремов — автор особой методики оздоровительной гимнастики, направленной на профилактику заболеваний позвоночника и суставов и укрепление организма в целом.

Последнее зимнее занятие начнётся в 9:30 среды. А открытие летнего сезона состоится уже в июне.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске в начале марта закроются катки в Нарымском сквере и Центральном парке.

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