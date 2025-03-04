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Недостроенные школы в Хабаровске планируют сдать в 2026 году

Завершение строительства школ в хабаровских микрорайонах Строитель и Ореховая Сопка, а также на улице Демьяна Бедного обсудил губернатор края Дмитрий Демешин на встрече с секретарем генсовета ЕР Владимиром Якушевым.

Источник: РИА "Новости"

«Наша задача — с помощью в том числе и партийного проекта, и здесь нам поможет партия “Единая Россия” своим тщательным контролем, достроить эти школы. В 2026 году, я убежден, что мы их построим. Собственно, достаточно конкретные меры мы сейчас принимаем для того, чтобы в этом году уже выйти на строительство. И уверен, что хабаровчане увидят наглядный результат уже в этом году», — заявил губернатор.

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