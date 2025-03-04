Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябыкин заявил, что Буше в «Авангарде» позволяют больше, чем российским тренерам

По его словам, в КХЛ иностранным специалистам доверяют больше, чем своим.

Бывший главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о работе канадского специалиста Ги Буше, который возглавил команду в ноябре 2024 года.

По его словам, успехи команды связаны не только с новым наставником, но и с выстроенной системой работы.

«Когда у тренера есть полный контроль над решениями, включая кадровые вопросы, в команде появляются железная дисциплина и ответственность. Это приносит результат», — отметил Рябыкин в беседе с Russia-hockey.

Он также подчеркнул разницу в подходе к иностранным и российским специалистам в КХЛ: «У нас иногда словно две Лиги — для иностранных тренеров, которым доверяют и дают полномочия, и для российских, в работу которых могут вмешиваться многие».

Говоря о тактических изменениях, Рябыкин отметил, что «Авангард» при Буше действует активнее и чаще использует прессинг. В случае неудачи команда переходит в оборонительную схему «1−3−1», что отличает её от прежних версий под руководством Боба Хартли и самого Рябыкина.

Напомним, что Ги Буше подписал контракт с «Авангардом» до конца сезона 2025/26.

здоровье