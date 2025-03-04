Рябыкин заявил, что Буше в «Авангарде» позволяют больше, чем российским тренерам

Бывший главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о работе канадского специалиста Ги Буше, который возглавил команду в ноябре 2024 года.
По его словам, успехи команды связаны не только с новым наставником, но и с выстроенной системой работы.
«Когда у тренера есть полный контроль над решениями, включая кадровые вопросы, в команде появляются железная дисциплина и ответственность. Это приносит результат», — отметил Рябыкин в беседе с Russia-hockey.
Он также подчеркнул разницу в подходе к иностранным и российским специалистам в КХЛ: «У нас иногда словно две Лиги — для иностранных тренеров, которым доверяют и дают полномочия, и для российских, в работу которых могут вмешиваться многие».
Говоря о тактических изменениях, Рябыкин отметил, что «Авангард» при Буше действует активнее и чаще использует прессинг. В случае неудачи команда переходит в оборонительную схему «1−3−1», что отличает её от прежних версий под руководством Боба Хартли и самого Рябыкина.
Напомним, что Ги Буше подписал контракт с «Авангардом» до конца сезона 2025/26.