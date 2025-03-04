Омские власти хотят избавить город от ларьков

Сегодня, 4 марта, мэр Омска Сергей Шелест поручил департаменту контроля, экономическому блоку и администрациям округов начать работу над выносом нестационарных ларьков с городских улиц. Речь идет об объектах, которые расположены незаконно.
Как отметил градоначальник, все эти объекты установлены без соответствующего разрешения, а также они уродуют улицы. Решение Сергея Шелеста поддержал Виталий Хоценко.
К решению вопроса также подключатся предпринимательское сообщество и депутаты Горсовета.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в 2024 году в Омске снесли 460 незаконно установленных павильонов и киосков.