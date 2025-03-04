Уголовное дело экс-директора порта Перми о хищении 1 млрд рублей прекращено

По данным издания, сначала Марек Кинц признал свою вину в растрате и заключил досудебное соглашение со следствием. Однако к моменту передачи дела в суд десятилетний срок давности привлечения к ответственности истек. После чего Кинц изменил показания, отрицая хищение. В итоге дело в отношении экс-директора пермского порта закрыли по нереабилитирующим основаниям.