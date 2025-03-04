Уголовное дело экс-директора порта Перми о хищении 1 млрд рублей прекращено

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя «Порта Пермь» Марека Кинцла прекращено. Такое решение принял Дзержинский районный суд, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Ранее экс-директор «Порта Пермь» обвинялся в растрате вверенного ему имущества компании в особо крупном размере. По версии следствия, в период с декабря 2009 по ноябрь 2012 года гендиректор порта безвозмездно переоформил принадлежащие предприятию права на землю, здания и сооружения в собственность иностранной компании. Общий ущерб превысил 1 млрд рублей.
По данным издания, сначала Марек Кинц признал свою вину в растрате и заключил досудебное соглашение со следствием. Однако к моменту передачи дела в суд десятилетний срок давности привлечения к ответственности истек. После чего Кинц изменил показания, отрицая хищение. В итоге дело в отношении экс-директора пермского порта закрыли по нереабилитирующим основаниям.