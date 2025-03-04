Когда наблюдать растущую Луну в марте, рассказали жителям Новосибирска

Как пишет «Сиб.фм», растущую Луну в первый месяц весны можно будет наблюдать дважды. Первый период продлится с субботы, 1 марта, по четверг, 13 марта, — он может стать благоприятным для творчества и активностей. Второй период — с 30 по 31 марта, тогда начнётся новый цикл роста Луны.