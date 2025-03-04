Сергей Шелест лично поздравил омичей, у которых родилась тройня

«Также будем ходатайствовать перед ОАО “РЖД”, где работает папа мальчиков, об улучшении жилищных условий. Пожелал большой семье Прокопьевых сил, терпения и, конечно же, крепкого здоровья маме и малышам», — рассказал градоначальник.