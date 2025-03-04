Сергей Шелест лично поздравил омичей, у которых родилась тройня

В Омске 30 января в семье Константина и Людмилы Прокопьевых родились три мальчика — Арсений, Матвей и Тимофей. Теперь у пары шестеро детей, включая троих старших сыновей.
Сегодня малыши вместе с мамой покинули Городской клинический перинатальный центр. Мэр Сергей Шелест поздравил родителей с пополнением и вручил сертификат на единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей.
«Также будем ходатайствовать перед ОАО “РЖД”, где работает папа мальчиков, об улучшении жилищных условий. Пожелал большой семье Прокопьевых сил, терпения и, конечно же, крепкого здоровья маме и малышам», — рассказал градоначальник.