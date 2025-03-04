Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ростове почти на 60% превысила эпидпорог

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области превысила эпидпорог на 19,9%. В донской столице показатель оказался выше допустимого значения на 59,5%. Об этом по итогам наблюдений с 24 февраля по 2 марта 2025 года сообщает управление Роспотребнадзора.
— По региону сохраняется тенденция к росту заболеваемости от 2,6 до 34,3% во всех возрастных группах, кроме детей до 2 лет, 3−6 лет и школьников. В Ростове из числа заболевших взрослые составляют более половины, — отмечают в надзорном ведомстве.
Среди респираторных инфекций в течение недели преобладал вирус гриппа. Также отмечались вирусы негриппозной этиологии, например, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.
Жителям Дона напоминают: при первых признаках заболевания необходимо остаться дома и вызвать врача. Самолечение опасно для здоровья, особенно при гриппе.
Важно строго выполнять рекомендации медиков, вовремя принимать лекарства и пить больше жидкости — горячий чай, клюквенный или брусничный морс. Необходим постельный режим, так как болезнь увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма.