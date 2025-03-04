Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ростове почти на 60% превысила эпидпорог

— По региону сохраняется тенденция к росту заболеваемости от 2,6 до 34,3% во всех возрастных группах, кроме детей до 2 лет, 3−6 лет и школьников. В Ростове из числа заболевших взрослые составляют более половины, — отмечают в надзорном ведомстве.