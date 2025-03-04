«Там уже очень сильно горит!» МЧС сообщило, что комната на девятом этаже общежития загорелась в Могилеве

Сотрудники МЧС оперативно приехали на место случившегося. Сказано, что квартиросъемщика горящей комнаты на месте пожара не было. Как уточнили соседи, мужчина редко бывает в комнате. В пресс-службе добавили, что в коридоре на девятом этаже также было слабое задымление.