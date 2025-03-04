«Там уже очень сильно горит!» МЧС сообщило, что комната на девятом этаже общежития загорелась в Могилеве

В Могилеве комната в общежитии загорелась из-за замыкания электропроводки. Подробности рассказали в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС.
В сообщении сказано, что в 01.37 4 марта спасателям позвонил жилец общежития, расположенного по улице Гришина. Он уточнил, что горит одна из комнат на девятом этаже.
— Приезжайте поскорее, там уже очень сильно горит! — говорил мужчина.
Сотрудники МЧС оперативно приехали на место случившегося. Сказано, что квартиросъемщика горящей комнаты на месте пожара не было. Как уточнили соседи, мужчина редко бывает в комнате. В пресс-службе добавили, что в коридоре на девятом этаже также было слабое задымление.
Спасатели при помощи огнетушителей потушили огонь и не дали ему выйти за пределы комнаты. В результате пожара оказалось поврежденным имущество. Эвакуация не проводилась. В МЧС допускают, что пожар мог начаться по причине короткого замыкания электрической проводки.
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