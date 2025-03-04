«Из комнат вырывался густой и черный дым»: попавшего в беду 7-летнего мальчика спас случайный прохожий

— Герой найдет! — посыпались сообщения в сети 4 марта 2025.
Помните историю, где неизвестный мужчина спас ребенка из квартиры, охваченной пламенем? Как ранее сообщала КП-Иркутск, произошло все 19 февраля 2025 в многоэтажке в микрорайоне Юбилейном Иркутска. Семилетний ребенок остался один на один с огнем, разгоревшимся из-за хлебопечки.
Пожар произошел 19 февраля. ГУ МЧС по Иркутской области.
Трагедии удалось избежать благодаря героическому поступку мужчины — он услышал крики и вытащил школьника из квартиры через балкон, а после ушел, не дожидаясь награды. Тогда мужчину начали искать работники МЧС, чтобы поблагодарить за отважный поступок.
В квартире загорелась хлебопечка. ГУ МЧС по Иркутской области.
— Я, не раздумывая, через окно залез в квартиру. Открыл дверь в комнату, чтобы выяснить, что горит, — делится воспоминаниями 36-летний Владимир Сергеев. — Однако как только я открыл дверь, из других комнат вырвался густой и черный дым. Тогда я схватил первое попавшееся под руку одеяло, укутал в него мальчишку и вытащил его на улицу.
О том, что мужчину ищут работники ведомства, ему сообщила знакомая семьи. Теперь героя представят к награде.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что двое бойцов СВО из Нукутского района получили госнаграды.