«Из комнат вырывался густой и черный дым»: попавшего в беду 7-летнего мальчика спас случайный прохожий

— Я, не раздумывая, через окно залез в квартиру. Открыл дверь в комнату, чтобы выяснить, что горит, — делится воспоминаниями 36-летний Владимир Сергеев. — Однако как только я открыл дверь, из других комнат вырвался густой и черный дым. Тогда я схватил первое попавшееся под руку одеяло, укутал в него мальчишку и вытащил его на улицу.