Нижегородским медикам возместят часть расходов на отдых в санаториях

В период с 1 марта по 30 июня они смогут пройти санаторное лечение в одном из трех учреждений, участвующих в программе. Финансирование осуществляется за счет нескольких источников: скидку до 9 тысяч рублей предоставляет обком Профсоюза, а профсоюзным организациям медучреждений рекомендовано компенсировать не менее 10% стоимости путевки.