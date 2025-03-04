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Нижегородским медикам возместят часть расходов на отдых в санаториях

Медицинские работники Нижегородской области смогут получить компенсацию до 25 тысяч рублей на санаторный отдых.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщил главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов. Программа запущена 1 марта в рамках акции по профилактике профессионального выгорания, организованной региональным минздравом совместно с Профсоюзом работников здравоохранения. Воспользоваться компенсацией могут только члены профсоюза медиков.

В период с 1 марта по 30 июня они смогут пройти санаторное лечение в одном из трех учреждений, участвующих в программе. Финансирование осуществляется за счет нескольких источников: скидку до 9 тысяч рублей предоставляет обком Профсоюза, а профсоюзным организациям медучреждений рекомендовано компенсировать не менее 10% стоимости путевки.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата нижегородских врачей превысила 96 тысяч рублей.

медицина