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Инфекционист предупредил новосибирцев об опасности лихорадки Денге

Заболевание передаётся через укусы заражённых комаров.

Источник: AP 2024

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Иван Коновалов предупредил жителей Новосибирска об опасности лихорадки Денге. Об этом пишет «Сиб.фм».

Отмечается, что заболевание передаётся через укусы заражённых комаров. Оно может вызвать тяжёлые осложнения, например кровотечения, поражение лёгких, почек, нервной системы и не только.

Портал со ссылкой на инфекциониста указал: те, кто перенёс лихорадку Денге, часто сталкиваются со слабостью, болями в суставах, они подвержены риску повторного заражения.

здоровье