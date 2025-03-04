Концерт Ирины Дубцовой сорвался из-за организатора в Искитиме

Российская певица и композитор Ирина Дубцова объявила об отмене выступления, запланированного на 5 марта в Искитиме в Новосибирской области, из-за проблем с организатором. Об этом певица рассказала поклонникам в своем Telegram-канале.
Концерты были также сорваны в Ленске Республики Якутия и в Юрге Кемеровской области. Как уточнила Ирина Дубцова в своем сообщении, мероприятия пришлось отменить по причине исчезновения денег ее команды и одного из организаторов. Она также добавила, что у ее коллектива пока даже нет возможности вылететь в Москву.
«Мы провели прекрасный концерт в Мирном, собирались сегодня в Ленск, но были неприятно удивлены ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ организатора и денег», — сказано в сообщении.
В связи с отменой концертов, зрителям посоветовали как можно быстрее сдать билеты и требовать уплаченные деньги.
Екатерина Павлюх