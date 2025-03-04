Концерт Ирины Дубцовой сорвался из-за организатора в Искитиме

Концерты были также сорваны в Ленске Республики Якутия и в Юрге Кемеровской области. Как уточнила Ирина Дубцова в своем сообщении, мероприятия пришлось отменить по причине исчезновения денег ее команды и одного из организаторов. Она также добавила, что у ее коллектива пока даже нет возможности вылететь в Москву.