Режиссер Абдуллаев заявил, что внутри любой шутки всегда заложена боль

— В некотором смысле я попал в кино именно через КВН. Наша команда заняла нишу так называемой «кинокоманды» — мы часто интегрировали в выступления видеоролики, использовали экранный контент, что в то время было не самым популярным решением. За это нас любили, мягко говоря, не все, но мы чувствовали игру именно так. Сейчас я понимаю, что мы расширяли форматные границы передачи, придавая ей новый объем, и, кстати, Александр Васильевич Масляков нас в этом очень поддерживал. Изначально я не рассматривал режиссуру как свою будущую профессию. Но работая внутри команды, проходя все этапы производства — от написания сценария до съемки и монтажа — я начал смотреть на этот процесс по-новому. У нас уже были ребята, более опытные в этом деле, я многому у них научился, впитывал знания, и в какой-то момент понял, что мне это действительно интересно. После окончания КВН я переехал в Москву и попал на ТНТ, сначала в промо-отдел. Там я писал сценарии, снимал ролики, заставки — и постепенно начал двигаться от малых форматов к более крупным. Так шаг за шагом я пришел к режиссуре сериалов, а затем и к работе над большим кино.