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В пермской школе опровергли слухи о тараканах в котлетах

Это не первый подобный случай создания контента школьниками.

Источник: Комсомольская правда

В пермской школе № 76 опровергли новость о тараканах в еде. Такую информацию «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе мэрии.

«Публикация о таракане в котлете не является достоверной — на днях руководство школы заметило группу четвероклассников, которые принесли в столовую мертвого таракана, положили его на котлету, чтобы сделать фотографии и разместить их в сообществах в соцсетях, но были замечены педагогами», — прокомментировали в мэрии со ссылкой на руководство школы.

В администрации учебного учреждения отметили, что это не первый подобный случай создания контента школьниками.

Департамент образования, в свою очередь, проведет дополнительную проверку, чтобы убедиться в отсутствии нарушений.