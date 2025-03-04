В пермской школе опровергли слухи о тараканах в котлетах

В пермской школе № 76 опровергли новость о тараканах в еде. Такую информацию «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе мэрии.
«Публикация о таракане в котлете не является достоверной — на днях руководство школы заметило группу четвероклассников, которые принесли в столовую мертвого таракана, положили его на котлету, чтобы сделать фотографии и разместить их в сообществах в соцсетях, но были замечены педагогами», — прокомментировали в мэрии со ссылкой на руководство школы.
В администрации учебного учреждения отметили, что это не первый подобный случай создания контента школьниками.
Департамент образования, в свою очередь, проведет дополнительную проверку, чтобы убедиться в отсутствии нарушений.