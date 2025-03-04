Евгений Ройзман* прокомментировал иск о ликвидации своего фонда в Екатеринбурге

По его словам, фонд подал иски в два суда по поводу акта Минюста. Он уточнил, что долго шла проверка госоргана, позднее с большим трудом удалось получить акт проверки. Она ничего не нашла, после чего выдали акт, который откровенно содержал ложную информацию. На этот акт в фонде обратились одновременно в два суда, чтобы не пропустить сроки.