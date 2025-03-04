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Евгений Ройзман* прокомментировал иск о ликвидации своего фонда в Екатеринбурге

Иск от ГУ Минюста России по Свердловской области о ликвидации «Фонда Ройзмана*» в Екатеринбурге носит политический характер. Таким мнением с корреспондентом ЕАН поделился экс-мэр Екатеринбурга, создатель фонда Евгений Ройзман*.

Источник: ЕАН

По его словам, фонд подал иски в два суда по поводу акта Минюста. Он уточнил, что долго шла проверка госоргана, позднее с большим трудом удалось получить акт проверки. Она ничего не нашла, после чего выдали акт, который откровенно содержал ложную информацию. На этот акт в фонде обратились одновременно в два суда, чтобы не пропустить сроки.

«Видимо, Минюст, когда узнал, выдал встречный иск о ликвидации фонда. Я считаю, что это совершенно политическая история, а претензии необоснованные. Фонд работает уже 10 лет. Прошли сложнейшие проверки всех инстанций, каждый год ни разу не находили нарушений. И в этот раз ничего не нашли», — прокомментировал Евгений Ройзман*.

Он добавил, что «Фонд Ройзмана*» — это единственный такой настоящий фонд, который остался в России. У него нет крупных спонсоров, грантов, поддержки государства. «Это откровенно народный фонд, который помогает людям, попавшим в сложные ситуации. Я в свое время его создал, им горжусь. Уверен во всех наших сотрудниках», — отметил экс-глава Екатеринбурга.

*Евгений Вадимович Ройзман внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента.