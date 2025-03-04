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За неделю заболеваемость ОРВИ в Самарской области выросла на 34,6%

В Самарской области более 18 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области растет число заболевших ОРВИ. Рост за неделю составил 34,6%, заболели более 18 тысяч человек, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

— Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 15 лет и старше на 92,5%, — отметила пресс-служба ведомства.

Среди детей до 14 лет эпидемиологический порог не превышен.

Среди населения региона циркулирует грипп разных типов: А и В. Также самарцы болеют парагриппом и сезонными коронавирусами. При этом от гриппа привились более 63% жителей региона.

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