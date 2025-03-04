За неделю заболеваемость ОРВИ в Самарской области выросла на 34,6%

В Самарской области растет число заболевших ОРВИ. Рост за неделю составил 34,6%, заболели более 18 тысяч человек, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
— Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 15 лет и старше на 92,5%, — отметила пресс-служба ведомства.
Среди детей до 14 лет эпидемиологический порог не превышен.
Среди населения региона циркулирует грипп разных типов: А и В. Также самарцы болеют парагриппом и сезонными коронавирусами. При этом от гриппа привились более 63% жителей региона.