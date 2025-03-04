В Ростове эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен почти на 60%.

«Управление Роспотребнадзора по Ростовской области еще раз обращает Ваше внимание, РОДИТЕЛИ! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма», — пресс-служба регионального отделения Роспотребнадзора.