На девятой неделе 2025 года в Ростовской области рост заболеваемости ОРВИ и гриппу превысил 19,9% эпидпорог — это на 5,3% выше, чем на восьмой неделе.
В регионе наблюдается тенденция к росту заболеваемости от 2,6% до 34,3% во всех возрастных группах, кроме новорожденных детей, детей от 1 до 6 лет и школьников.
В Ростове эпидпорог превышен на 59,5%, при это более 50% заболевших — взрослые.
В Ростове эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен почти на 60%.
Больше всего жители региона болеют гриппом, в меньшей степени — риновирусом, сезонным короновирусом, бокавирусом, РС-вирус).
«Управление Роспотребнадзора по Ростовской области еще раз обращает Ваше внимание, РОДИТЕЛИ! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма», — пресс-служба регионального отделения Роспотребнадзора.