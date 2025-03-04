К восстановлению затопленных омских больниц хотят привлечь федеральный Минздрав

Глава региона Виталий Хоценко встретился в Москве с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Губернатор поблагодарил федеральное ведомство за поддержку омских медицинских проектов и рассказал о ключевых инициативах.
Одна из тем встречи — восстановление трёх медицинских учреждений, пострадавших во время весеннего паводка. Также обсуждалась реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2026−2030 годы. В её рамках планируются капитальные ремонты, строительство новых медицинских объектов, включая модульные ФАПы и врачебные амбулатории, а также закупка современного оборудования.
Отдельно губернатор подчеркнул необходимость создания в Омской области радиологического центра. Проект планируется реализовать в рамках нацпроекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. Сейчас регион рассчитывает на поддержку заявки на его строительство.