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В Омске ввели запрет на разворот транспорта на опасном участке

В Омске введён запрет на разворот транспортных средств в районе дома № 127 на улице Красный Путь в сторону улицы Березовой.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

На указанном участке установлен дорожный знак 4.1.1, который запрещает разворот и предписывает двигаться прямо. Ведётся мониторинг ситуации, поскольку этот участок был признан небезопасным. По данным за 2024 год, здесь произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало девять человек. Для того чтобы безопасно развернуться, водителям предлагается воспользоваться регулируемым перекрёстком улиц Красный Путь и 1-й Затонской, где можно сделать это на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора.

Изменения направлены на снижение рисков аварий и обеспечение более безопасного движения на данном участке.