В Омске ввели запрет на разворот транспорта на опасном участке

На указанном участке установлен дорожный знак 4.1.1, который запрещает разворот и предписывает двигаться прямо. Ведётся мониторинг ситуации, поскольку этот участок был признан небезопасным. По данным за 2024 год, здесь произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало девять человек. Для того чтобы безопасно развернуться, водителям предлагается воспользоваться регулируемым перекрёстком улиц Красный Путь и 1-й Затонской, где можно сделать это на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора.