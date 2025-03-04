Туристов, которые не поедут на Черное море из-за катастрофы с мазутом, привезут в Калининград летом дополнительными самолетами

— Что касается сегодняшней ситуации с точки зрения того, что увеличится количество туристов, которые будут приезжать и прилетать в Калининград с опасением того, что на Черном море мазут разлился, и аэропорт, и компании к этому готовы. В летний сезон будет увеличено количество судов, которые будут летать по направлению в Калининград, — сказал Александр Рольбинов.