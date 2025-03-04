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Туристов, которые не поедут на Черное море из-за катастрофы с мазутом, привезут в Калининград летом дополнительными самолетами

По словам вице-премьера Александра Рольбинова, и аэропорт, и транспортные компании к нагрузкам готовы.

Калининградская область готова принять туристов из регионов России, которые не поедут на курорты Черного моря из-за недавней экологической катастрофы с загрязнением мазутом. Авиакомпании летом пустят к Балтийскому морю дополнительные рейсы. Об этом 4 марта в прямом эфире ЦУР в «ВКонтакте» сообщил министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов.

— Что касается сегодняшней ситуации с точки зрения того, что увеличится количество туристов, которые будут приезжать и прилетать в Калининград с опасением того, что на Черном море мазут разлился, и аэропорт, и компании к этому готовы. В летний сезон будет увеличено количество судов, которые будут летать по направлению в Калининград, — сказал Александр Рольбинов.

туризм и отдых