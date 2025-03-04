Рольбинов: Литва сократила квоты на железнодорожный транзит в Калининград примерно на 20 тысяч тонн

Литва сократила квоты на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область на 2025 год. Об этом рассказал вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов.
Что касается транспортной доступности, на сегодняшний день у нас с прошлого года по технологии ничего не изменилось, кроме того, что Литва немножко сократила количество квот на проезд по железной дороге. Квоты сократились примерно на 20 тысяч тонн груза. Соответственно, нам весь этот груз нужно переложить дополнительным образом на морские перевозки, — сказал Рольбинов в прямом эфире ЦУР Калининградской области.
С июня 2022 года по железной дороге через Литву можно везти только несанкционные грузы. Власти республики определяют квоту на транзит по каждому виду товаров. Попавшую под санкции продукцию перевозят морем на паромах и сухогрузах.
Литва снижала квоты на 2023 год на 7%. Тогда через соседнюю республику железнодорожным транзитом можно было провезти 2,89 миллиона тонн грузов. В 2024 году литовские власти сократили квоты ещё на 20%.