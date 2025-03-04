Рольбинов: Литва сократила квоты на железнодорожный транзит в Калининград примерно на 20 тысяч тонн

Что касается транспортной доступности, на сегодняшний день у нас с прошлого года по технологии ничего не изменилось, кроме того, что Литва немножко сократила количество квот на проезд по железной дороге. Квоты сократились примерно на 20 тысяч тонн груза. Соответственно, нам весь этот груз нужно переложить дополнительным образом на морские перевозки, — сказал Рольбинов в прямом эфире ЦУР Калининградской области.