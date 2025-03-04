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В Омске опубликован список адресов, закреплённых за новой школой в Кузьминках

Ранее омичи опасались, что из закреплённых за школой территорий будет исключена улица Шаронова.

Источник: Om1 Омск

Министерство образования Омской области официально закрепило за Омским химико-технологическим лицеем адреса жилых домов, относящихся к его зоне обслуживания. Согласно распоряжению ведомства, подписанному 3 марта, в перечень вошли дома на бульваре М. М. Кузьмина, улицах Крупской, Взлётной и Б. Г. Шаронова.

Полный список закреплённых адресов:

Бульвар М. М. Кузьмина:

• дом 13;

• дом 15;

• дом 17;

• дом 21;

• дом 23;

• дом 27.

Улица Крупской:

• дом 13А;

• дом 13/1;

• дом 13/3;

• дом 13/4;

• дом 14;

• дом 14, корпус 1;

• дом 14, корпус 2;

• дом 14, корпус 3;

• дом 14, корпус 4;

• дом 14, корпус 5.

Улица Взлётная:

• дом 9А;

• дом 9/1;

• дом 11;

• дом 11/1;

• дом 13;

• дом 13/1;

• дом 15.

Улица Б. Г. Шаронова:

• дом 19;

• дом 21;

• дом 23;

• дом 25;

• дом 27.

Ранее в соцсетях появлялась информация о возможном исключении улицы Шаронова из списка, что вызвало обеспокоенность родителей. Однако, согласно опубликованному документу, дома на этой улице остались в зоне обслуживания лицея.

В министерстве образования Омской области отметили, что официальное распоряжение уже подписано министром Ольгой Степановой и размещено на сайте ведомства.

образование