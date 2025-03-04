В Омске опубликован список адресов, закреплённых за новой школой в Кузьминках

Министерство образования Омской области официально закрепило за Омским химико-технологическим лицеем адреса жилых домов, относящихся к его зоне обслуживания. Согласно распоряжению ведомства, подписанному 3 марта, в перечень вошли дома на бульваре М. М. Кузьмина, улицах Крупской, Взлётной и Б. Г. Шаронова.