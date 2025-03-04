В Омске опубликован список адресов, закреплённых за новой школой в Кузьминках

Министерство образования Омской области официально закрепило за Омским химико-технологическим лицеем адреса жилых домов, относящихся к его зоне обслуживания. Согласно распоряжению ведомства, подписанному 3 марта, в перечень вошли дома на бульваре М. М. Кузьмина, улицах Крупской, Взлётной и Б. Г. Шаронова.
Полный список закреплённых адресов:
Бульвар М. М. Кузьмина:
• дом 13;
• дом 15;
• дом 17;
• дом 21;
• дом 23;
• дом 27.
Улица Крупской:
• дом 13А;
• дом 13/1;
• дом 13/3;
• дом 13/4;
• дом 14;
• дом 14, корпус 1;
• дом 14, корпус 2;
• дом 14, корпус 3;
• дом 14, корпус 4;
• дом 14, корпус 5.
Улица Взлётная:
• дом 9А;
• дом 9/1;
• дом 11;
• дом 11/1;
• дом 13;
• дом 13/1;
• дом 15.
Улица Б. Г. Шаронова:
• дом 19;
• дом 21;
• дом 23;
• дом 25;
• дом 27.
Ранее в соцсетях появлялась информация о возможном исключении улицы Шаронова из списка, что вызвало обеспокоенность родителей. Однако, согласно опубликованному документу, дома на этой улице остались в зоне обслуживания лицея.
В министерстве образования Омской области отметили, что официальное распоряжение уже подписано министром Ольгой Степановой и размещено на сайте ведомства.