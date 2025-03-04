В Ростове и Новочеркасске в День Победы пройдут военные парады

В прошлом году акция «Бессмертный полк» на Дону прошла в нескольких форматах. Почтить память героев Великой Отечественной войны можно было с помощью акции «Стена памяти» — разместить портреты ветеранов на окнах домов и в стенах учреждений. Кстати, много ростовчан размещали фотографии своих родных на личных автомобилях или печатали на футболках.