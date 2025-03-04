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В Ростове и Новочеркасске в День Победы пройдут военные парады

В День Победы военные парады состоятся в Новочеркасске и Ростове-на-Дону. Торжественные мероприятия с участием воинских подразделений запланированы также в нескольких городах региона.

«Окончательное решение о формате проведения праздничных мероприятий будет принято позднее», — сообщил начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

Не решен пока вопрос с форматом проведения в Ростовской области акции «Бессмертный полк», так как в регионе по соображениям общественной безопасности действует ограничение на проведение культурно-массовых мероприятий.

В прошлом году акция «Бессмертный полк» на Дону прошла в нескольких форматах. Почтить память героев Великой Отечественной войны можно было с помощью акции «Стена памяти» — разместить портреты ветеранов на окнах домов и в стенах учреждений. Кстати, много ростовчан размещали фотографии своих родных на личных автомобилях или печатали на футболках.

Напомним, что центральным событием торжеств в День Победы традиционно являются военные парады. Как ранее сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, 9 мая парады пройдут в Москве и еще в 27 городах России.