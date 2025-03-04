Где в Симферополе смогут швартоваться парусные лодки

По словам Афанасьева, территорию у Нижнего пруда, что в районе Радиорынка, полностью благоустроят в текущем году, причем преобразится она со всех сторон водоема.
«Где-то площадь производства работ уже, где-то шире, но они полностью вокруг пруда», — отметил Афанасьев.
В рамках благоустройства выполнят мощение плиткой и асфальтирование, обустроят детские спортивные площадки, оборудуют освещение и видеонаблюдение, озеленят территорию и установят малые архитектурные формы, предусмотренные проектом.
«Плюс у нас там будет организовано пространство — сделаем отделение для нашей спортивной школы. Поэтому все будет очень красиво», — заметил Афанасьев.
Сам пруд, судя по словам главы города, обещает в скором времени тоже преобразиться.
«Пруд мы трогать не будем. Но у нас предусмотрено там обустройство причалов, чтобы можно было швартовать парусные лодки. Это будет сделано», — сказал Афанасьев.
Работы на объекте, по его словам, должны завершить до 1 сентября.
Такие же сроки для окончания благоустроительных работ установлены и на двух других объектах — в Детском парке и парке Шевченко.
«Я уверен, что и Детский парк тоже будет красивый, и парк Шевченко то же самое. Набор мероприятий в принципе одинаковый», — сказал Афанасьев.
Благоустройство всех общественных территорий в 2025 году Афанасьев назвал масштабнейшими проектами в истории российского Крыма.
«Такого еще не было. Поэтому этот год очень для нас ответственный. Три общественные территории. И мы рассчитываем, что у нас будет четвертая, а возможно, и пятая», — заметил глава крымской столицы.
Четвертой такой территорией для благоустройства, по словам Афанасьева, может стать Гагаринский парк.
«Мы рассчитываем, что в этом году тоже к ней приступим. У нас есть уже проект, который прошел экспертизу концептуальную», — уточнил он.
Решение данного вопроса, по словам главы города, сейчас на этапе выделения денежных средств.
Относительно пятой территории уточнений он не дал. «Забегать вперед не будем. Когда будем понимать, что идем делать, безусловно, озвучим», — сказал Афанасьев.