5 марта в Ростовской области проверят систему оповещения населения

Жителям Дона напоминают: во время сигнала «Внимание всем!», который прозвучит около 10:43, нужно включить телевизор и перейти на один из десяти каналов первого мультиплекса. Также учебное сообщение будет доступно на трех радиостанциях: «Маяк», «Радио России» и «Вести-ФМ».