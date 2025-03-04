5 марта в Ростовской области проверят систему оповещения населения

5 марта, в период с 10 до 11 часов, во всех 55 территориях Ростовской области проверят систему оповещения населения. Будут задействованы сирены, трансляционные установки, громкоговорители и даже посыльные, предупреждают донские власти.
Жителям Дона напоминают: во время сигнала «Внимание всем!», который прозвучит около 10:43, нужно включить телевизор и перейти на один из десяти каналов первого мультиплекса. Также учебное сообщение будет доступно на трех радиостанциях: «Маяк», «Радио России» и «Вести-ФМ».
— Подобные мероприятия необходимы для проверки системы оповещения и отработки доведения сигналов до населения. При выявлении неисправностей ремонт произведут в кратчайшие сроки, — говорится на сайте правительства Ростовской области.
Напомним, ранее жителей Ростова-на-Дону и Азова оповестили о включении сирен с 10 часов утра 5 марта, в Таганроге учебный сигнал тревоги должен зазвучать с 10:07.