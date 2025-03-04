Бывший боец СВО работает в минсельхозе Иркутской области

Бывший боец СВО устроился на работу в министерстве сельского хозяйства Иркутской области. Как стало известно КП-Иркутск, Роман Бондарев отправился «за ленточку» в 2022 году, тогда 22-летний мужчина получил ранение, а за мужество и героизм был представлен к наградам.