Бывший боец СВО работает в минсельхозе Иркутской области

Бывший боец СВО устроился на работу в министерстве сельского хозяйства Иркутской области. Как стало известно КП-Иркутск, Роман Бондарев отправился «за ленточку» в 2022 году, тогда 22-летний мужчина получил ранение, а за мужество и героизм был представлен к наградам.
После того, как он вернулся домой, поступил на службу в региональный минсельхоз в отдел господдержки, сейчас продолжает вносить вклад в развитие Приангарья.
Напомним, в Иркутской области действует региональная программа «Герои Приангарья». Ее цель — подготовка участников специальной военной операции в качестве управленческих кадров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчину, который вытащил семилетнего мальчика из квартиры, охваченной пламенем, нашли в Иркутске. За совершенный подвиг он получит награду.