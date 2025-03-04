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Бывший боец СВО работает в минсельхозе Иркутской области

Роман Бондарев получил ранение «за ленточкой».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бывший боец СВО устроился на работу в министерстве сельского хозяйства Иркутской области. Как стало известно КП-Иркутск, Роман Бондарев отправился «за ленточку» в 2022 году, тогда 22-летний мужчина получил ранение, а за мужество и героизм был представлен к наградам.

После того, как он вернулся домой, поступил на службу в региональный минсельхоз в отдел господдержки, сейчас продолжает вносить вклад в развитие Приангарья.

Напомним, в Иркутской области действует региональная программа «Герои Приангарья». Ее цель — подготовка участников специальной военной операции в качестве управленческих кадров.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчину, который вытащил семилетнего мальчика из квартиры, охваченной пламенем, нашли в Иркутске. За совершенный подвиг он получит награду.