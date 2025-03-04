В Краснодаре откроют уникальный подводный мир в парке Облаков

На эксклюзивных кадрах, появившихся в социальных сетях и Telegram-канале парка, видно, как внутри тоннеля, расположенного рядом с фонтаном, создается эффект подводной жизни. Это не аквариумы с настоящими морскими обитателями, а уникальная технология экранов, которые транслируют кадры подводного мира, погружая посетителей в атмосферу морских глубин.



Ожидается, что новая локация станет центром притяжения не только для жителей Краснодара, но и для туристов, приезжающих в краевой центр. Парк Облаков, который входит парк Галицкого, продолжает развиваться и удивлять своих посетителей новыми проектами. Подводный мир в парке Облаков обещает стать одной из самых интересных достопримечательностей города.



Хотя дата официального открытия новой зоны пока не объявлена, эксперты и горожане уверены, что эта локация будет одним из главных мест для прогулок и отдыха в Краснодаре в ближайшие месяцы.