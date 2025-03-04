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В Краснодаре откроют уникальный подводный мир в парке Облаков

В Краснодаре активно готовят к открытию уникальную зону с эффектом подводного мира в парке Облаков, расположенном около знаменитого фонтана «Ротонда». Это будет новая и захватывающая локация для жителей и гостей города, которая станет отличным дополнением к уже популярным местам отдыха.

Источник: соцсети

На эксклюзивных кадрах, появившихся в социальных сетях и Telegram-канале парка, видно, как внутри тоннеля, расположенного рядом с фонтаном, создается эффект подводной жизни. Это не аквариумы с настоящими морскими обитателями, а уникальная технология экранов, которые транслируют кадры подводного мира, погружая посетителей в атмосферу морских глубин.

Ожидается, что новая локация станет центром притяжения не только для жителей Краснодара, но и для туристов, приезжающих в краевой центр. Парк Облаков, который входит парк Галицкого, продолжает развиваться и удивлять своих посетителей новыми проектами. Подводный мир в парке Облаков обещает стать одной из самых интересных достопримечательностей города.

Хотя дата официального открытия новой зоны пока не объявлена, эксперты и горожане уверены, что эта локация будет одним из главных мест для прогулок и отдыха в Краснодаре в ближайшие месяцы.

туризм и отдых