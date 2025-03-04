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Бастрыкин потребовал разобраться с ржавой водой и нечистотами в Калинке

В селе Калинка Хабаровского края разгорается скандал: местные жители годами вынуждены мириться с плохим качеством водоснабжения.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае жители села Калинка жалуются на воду с ржавчиной и осадком, поступающую в их дома, — об этом писал hab.aif.ru.

Вода не пригодна для питья и даже бытовых нужд. Но это не единственная проблема. Изношенные инженерные сети давно не видели капитального ремонта. Трубы текут, нечистоты затапливают подвалы, а в квартирах из-за высокой влажности и сырости растет плесень. Люди обращались во все возможные инстанции, но их жалобы либо игнорировали, либо отвечали отписками.

Ситуация дошла до Следственного комитета. В региональном управлении СКР уже организовали процессуальную проверку. А после появления информации в СМИ и соцсетях председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил главе СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО Станиславу Белянскому доложить о результатах расследования.

Проверка взята на контроль центральным аппаратом ведомства. Если подтвердится, что местные власти или коммунальные службы бездействовали, последуют жесткие меры.

ЖКХ