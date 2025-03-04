Бастрыкин потребовал разобраться с ржавой водой и нечистотами в Калинке

Вода не пригодна для питья и даже бытовых нужд. Но это не единственная проблема. Изношенные инженерные сети давно не видели капитального ремонта. Трубы текут, нечистоты затапливают подвалы, а в квартирах из-за высокой влажности и сырости растет плесень. Люди обращались во все возможные инстанции, но их жалобы либо игнорировали, либо отвечали отписками.