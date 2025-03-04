Повышена урожайность кукурузы на 30% с помощью бактерий

Он добавил, что штаммы бактерий исследователи проверили на совместимость, чтобы один из них не подавлял другой. Проверка эффективности проводилась в несколько этапов, сначала на культурах клеток, а после — на саженцах кукурузы в условиях лаборатории. «В коллекции у нас около 250 штаммов, в ходе работы отобраны 40−50, из них мы мы выбрали 14», — пояснил Нерсесян.