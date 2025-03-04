Повышена урожайность кукурузы на 30% с помощью бактерий

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российские ученые получили наборы штаммов бактерий для создания биопрепарата, повышающего урожайность кукурузы. Сейчас они смогли добиться роста на 15−30%, сообщил журналистам научный сотрудник Новосибирского государственного аграрного университета Степан Нерсесян.
Как пояснил исследователь, в мире почти нет специализированных препаратов для стимулирования роста кукурузы, потому что сейчас компании в сельском хозяйстве стремятся производить универсальные средства защиты растений, однако от этого страдает эффективность таких препаратов. Создание удобрения под конкретную культуру позволяет качественно улучшить ее урожайность.
«Штаммы подобрали по тому принципу, что они у нас растворяют фосфаты, делают более доступными различные формы фосфора, они подавляют фитопатогены — болезни растений, фиксируют азот и стимулируют рост растений», — сказал ученый.
Он добавил, что штаммы бактерий исследователи проверили на совместимость, чтобы один из них не подавлял другой. Проверка эффективности проводилась в несколько этапов, сначала на культурах клеток, а после — на саженцах кукурузы в условиях лаборатории. «В коллекции у нас около 250 штаммов, в ходе работы отобраны 40−50, из них мы мы выбрали 14», — пояснил Нерсесян.
Ученый отметил, что наборы бактерий позволили повысить урожайность кукурузы на 15−30%. В ближайших планах исследователей проведений полевых испытаний.