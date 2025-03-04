Врач из Хабаровска назвал группы риска лихорадки Денге

На популярных азиатских курортах, в том числе на индонезийском острове Бали, зафиксирована вспышка лихорадки Денге. Среди заболевших есть десятки россиян. Хабаровчане, часто отдыхающие в этом регионе, обеспокоены возможными рисками и задумываются о корректировке планов на отпуск.
Как рассказал hab.aif.ru инфекционист Алексей Николаев, вирус денге передается через укусы комаров, обитающих в тропических странах. Болезнь протекает с высокой температурой, сыпью, болями в суставах и может привести к серьезным осложнениям. Особую опасность она представляет для пожилых людей, хронических больных и тех, кто уже переболел ранее.
Специалист напомнил, что перед поездкой в тропические страны важно изучить эпидемиологическую обстановку и при необходимости сделать прививки. В ряде государств, например, вакцинация от малярии является обязательным условием въезда.
Стоит ли ждать массовой эпидемии Денге в Хабаровском крае, узнайте в статье по ссылке.