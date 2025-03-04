Врач из Хабаровска назвал группы риска лихорадки Денге

Как рассказал hab.aif.ru инфекционист Алексей Николаев, вирус денге передается через укусы комаров, обитающих в тропических странах. Болезнь протекает с высокой температурой, сыпью, болями в суставах и может привести к серьезным осложнениям. Особую опасность она представляет для пожилых людей, хронических больных и тех, кто уже переболел ранее.