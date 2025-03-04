Сытный рынок отреставрируют в Петербурге к лету 2027 года

Сегодня, 4 марта, стало известно, что в городе на Неве приступили к разработке проекта реставрации и приспособления к современному использованию здания Сытного рынка, построенного на Петроградской стороне в 1913 году. Ожидается, что документ представят до конца 2025 года, после чего приступят к его реализации. Владельцы торгового пространства заявили, что несмотря на развитие сетевых магазинов, его формат кардинально менять не будут. Более того, от идеи организовать там фудмолл также было принято решение отказаться. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
— Успех Василеостровского рынка здесь не повторить, и не нужно. Скорее, мы хотим обновить формат продуктового рынка, как это сделали за последние годы во многих других городах, — добавить больше возможностей пробовать продукты на месте, создать приятную атмосферу, — привела газета слова директора по развитию Сытного рынка Марии Элькиной.
Элькина подчеркнула, что речь идет о достаточно скромных «вторжениях» в торговый зал, существующая планировка здания сохранится. Все исторические элементы обновят, а инженерную инфраструктуру — заменят. Завершить реставрацию рынка намерены к лету 2027 года. На нее могут выделить не менее чем 150 миллионов рублей.