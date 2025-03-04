В Хабаровске нашли злоумышленника, напавшего на ребёнка

История быстро разлетелась по социальным сетям, и уже через несколько часов правоохранительные органы установили личность нападавшего. Им оказался 47-летний местный житель, который в тот день праздновал день рождения и был сильно пьян. По дороге домой он обратился к ребенку с каким-то вопросом, но реакция мальчика его разозлила.