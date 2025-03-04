В Хабаровске нашли злоумышленника, напавшего на ребёнка

В Хабаровске произошел неприятный инцидент, который мог бы закончиться гораздо хуже, если бы не случайный прохожий, — об этом ранее сообщал hab.aif.ru.
Вечером 10-летний мальчик возвращался домой с футбольной тренировки по улице Лермонтова. Внезапно к нему подбежал взрослый мужчина, сорвал шапку и попытался что-то сказать. Испуганный ребенок замер на месте, но на помощь вовремя пришел незнакомый прохожий. Он отогнал хулигана и помог мальчику уйти.
История быстро разлетелась по социальным сетям, и уже через несколько часов правоохранительные органы установили личность нападавшего. Им оказался 47-летний местный житель, который в тот день праздновал день рождения и был сильно пьян. По дороге домой он обратился к ребенку с каким-то вопросом, но реакция мальчика его разозлила.
Мужчину доставили в отдел полиции, где он раскаялся, принес извинения ребенку и его родителям. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство и предупредили, что в случае новых инцидентов наказание будет гораздо строже.