Магнитная буря накроет Омск завтра с утра

Несмотря на то, что магнитная буря ожидается слабой, метеозависимые люди все равно могут испытывать недомогание. Помимо этого, у таких людей могут обостриться хронические заболевания. Поэтому специалисты рекомендуют не перегружать свой организм и пить больше воды.