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Магнитная буря накроет Омск завтра с утра

Геомагнитная активность будет наблюдаться на протяжении всего дня.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 5 марта, Омск накроет слабая магнитная буря. Она накроет город с утра и продлиться до самого вечера. Такой прогноз дала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитная буря начнется в 00:00 и продлится до 18:00. Она будет слабой — класс G-1. Пик геомагнитной активности придется на утро — 06:00 часов.

Несмотря на то, что магнитная буря ожидается слабой, метеозависимые люди все равно могут испытывать недомогание. Помимо этого, у таких людей могут обостриться хронические заболевания. Поэтому специалисты рекомендуют не перегружать свой организм и пить больше воды.

Ранее «КП Омск» сообщала, что на этой неделе температура воздуха в Омске поднимется максимум до +1 градуса.