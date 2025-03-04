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Челябинск вошёл в список самых гостеприимных городов России

Челябинцы оказались в числе самых гостеприимных к путешественникам жителей страны. По данным аналитиков, 61% горожан хотят, чтобы в региональный центр приезжало больше туристов. Такие результаты в рамках исследования получили эксперты сервиса SuperJob.

Источник: Pchela.News

Челябинск занял шестое место в рейтинге самых гостеприимных городов России. В список также вошли Волгоград, Омск и Уфа. А вот каждый третий москвич и петербуржец не хочет наплыва гостей.

— 61% челябинцев хотят, чтобы в их город увеличился поток туристов, что больше, чем в 2022 году, — сообщили аналитики. — Однако 13% опрошенных не хотят, чтобы город посещало больше путешественников. Ещё 26% респондентов затруднились ответить.

Туристов в Челябинске привлекают ухоженные территории, которых с каждым годом становится всё больше. Посмотреть, как обновляются пространства города, можно по тэгу «Преображение Челябинска». В материалах проекта «Пчелы» мы рассказываем истории значимых локаций регионального центра, которые получили новую жизнь. В них можно увидеть сюжеты и фотографии, а также узнать мнение простых жителей об изменениях.

А жительница Копейска Светлана Симакова настолько полюбила улицы регионального центра, что отказалась от должности управляющей в гостинице на берегу живописного озера Гарда в Италии. Когда ей предложили работу в солнечной стране, она пожила там несколько месяцев и поняла, что не может расстаться с Челябинском.

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