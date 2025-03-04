Оплату проезда по биометрии заработала в петербургском метро

Специальное оборудование появилось пока на двух станциях: «Гостиный двор» и «Площадь Восстания», но позже его внедрят и на других. До сегодняшнего дня в течение нескольких месяцев проводили тестирование системы, теперь в пилотном проекте может поучаствовать любой желающий.