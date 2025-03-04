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Бродячие собаки напали на женщину в Хабаровске

Суд обязал администрацию выплатить компенсацию.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске суд обязал городскую администрацию выплатить компенсацию местной жительнице. Девушка пострадала от нападения бездомных собак и добилась возмещения морального вреда. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Осенью на 27-летнюю хабаровчанку на улице Уссурийской напали две бездомные собаки. Одна из них укусила ее за ногу. Женщина обратилась в травмпункт, врачи диагностировали открытую рану голени.

«Женщине назначили лечение у хирурга и курс прививок от бешенства. На месте укуса остался шрам. Пострадавшая подала иск о компенсации морального вреда», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратура Центрального района поддержала требования женщины. Суд признал вину администрации города в ненадлежащем контроле за бездомными животными. В пользу девушки взыскано 50 тысяч рублей.