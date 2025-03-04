Рекордные 11,6 млн туристов посетили Петербург за 2024 год

11,6 миллиона туристов посетили Петербург в 2024 году. Это рекордный показатель. За отчетный период город на Неве все чаще выбирали гости из Москвы, Московской, Новгородской, Мурманской, Псковской, Владимирской и Самарской областей, а также путешественники из Республики Татарстан. Доля россиян в турпотоке составила 93 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Наши памятники, достопримечательности, театры и музеи работают на всю Россию. Северная столица на протяжении последних лет модернизировала инфраструктуру приема, развила новую туристскую географию и стала еще привлекательнее для людей разных возрастов и интересов, — отметил губернатор Александр Беглов.
В основном путешественники ехали в Петербург, чтобы оценить грандиозные достопримечательности, а также ознакомиться с их историей — 51 процент. На втором месте по популярности оказались запланированные на берегах Невы встречи с друзьями и родственниками, на третьем — деловые визиты.