Российские ученые создают новый препарат для лечения гемофилии

Международный день редких (орфанных) заболеваний отмечают 29 февраля. И пусть в 2025-м этой даты не случилось, у нас есть веский повод поговорить о таких болезнях. В мире зафиксировано более восьми тысяч редких заболеваний. Девять из десяти — это наследственные или врожденные болезни. Одна из самых известных и распространенных — гемофилия. Недуг, окруженный ореолом мистики и трагизма. «Королевская болезнь», которой страдали потомки английской королевы Виктории, в том числе сын российского царя Николая II. Гемофилия вызывает проблемы со свертываемостью крови и часто приводит к кровоизлияниям в суставы, внутренние органы и мозг. Эта болезнь передается по женской линии, но проявляется в основном у мужчин. О том, как борется с гемофилией современная медицина, «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, профессор Вадим Птушкин.