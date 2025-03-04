Похищенные 300 тысяч у участника СВО из Омской области хотят вернуть через суд

В Омской области прокуратура через суд требует вернуть украденные у участника СВО деньги. Похищенные средства были переведены на карту новосибирца. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В мае 2024 года обманным путем вынудили омича перевести им 300 тысяч рублей. Владельцем счета оказался житель Новосибирска, который предоставил свою банковскую карту мошенникам.
Как отметили в надзором ведомстве, военный и владелец карты знакомы не были. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с дроппера 300 тысяч рублей в пользу потерпевшего.
Ранее «КП Омск» сообщала, что прокуратура проведет проверку после избиения 17-летнего парня в Усть-Заостровке.