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Похищенные 300 тысяч у участника СВО из Омской области хотят вернуть через суд

Прокуратура подала в суд на новосибирца, на чью карту были перечислены деньги.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области прокуратура через суд требует вернуть украденные у участника СВО деньги. Похищенные средства были переведены на карту новосибирца. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В мае 2024 года обманным путем вынудили омича перевести им 300 тысяч рублей. Владельцем счета оказался житель Новосибирска, который предоставил свою банковскую карту мошенникам.

Как отметили в надзором ведомстве, военный и владелец карты знакомы не были. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с дроппера 300 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

Ранее «КП Омск» сообщала, что прокуратура проведет проверку после избиения 17-летнего парня в Усть-Заостровке.