Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столовой уфимского вуза нашли нарушения санитарных норм

На складе находились товары с истекшим сроком годности.

Источник: Комсомольская правда

В вузе Уфы, специализирующемся на подготовке специалистов водного транспорта, нашли в столовой нарушения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба уфимская транспортная прокуратура.

Специалисты обнаружили на складе находились товары с истекшим сроком годности.

Уфимский транспортный прокурор внес в адрес руководство учебного заведения представление. На данный момент качество предоставляемых услуг в столовой учреждения приведено в соответствие нормам.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.