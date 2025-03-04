В столовой уфимского вуза нашли нарушения санитарных норм

В вузе Уфы, специализирующемся на подготовке специалистов водного транспорта, нашли в столовой нарушения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба уфимская транспортная прокуратура.
Специалисты обнаружили на складе находились товары с истекшим сроком годности.
Уфимский транспортный прокурор внес в адрес руководство учебного заведения представление. На данный момент качество предоставляемых услуг в столовой учреждения приведено в соответствие нормам.
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