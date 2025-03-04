Создан радиопоглощающий материал для самолетов-стелс по древней технологии

Инженеры интегрировали проводящие нити в двустороннюю жаккардовую структуру композитной ткани на современных жаккардовых станках, похожих по принципу действия на станки, которыми пользовались ткачи в период династии Хань примерно в 200 г. до н. э. В итоге получился сложный материал, в котором кварцевые волокна образуют диэлектрический базовый слой, а нити из нержавеющей стали создают резонансные контуры, рассеивающие электромагнитное излучение, сообщают авторы проекта.