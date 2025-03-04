Создан радиопоглощающий материал для самолетов-стелс по древней технологии

ГОНКОНГ, 4 марта. /ТАСС/. Китайские инженеры по аэрокосмической технике создали двухслойную композитную ткань, которая может стать долговечным и надежным радиопоглощающим покрытием для самолетов-невидимок. Как сообщили журналистам разработчики нового материала, они вдохновлялись техникой ткачества шелка древних китайских мастеров эпохи династии Хань.
Новый материал поглощает 90,6% радиолокационных волн в спектре 8−26 ГГц, превосходя по эффективности обычные покрытия, и представляет собой «сочетание древней структуры и современного электромагнетизма», приводит газета South China Morning Post слова руководителя группы разработчиков профессора Цзян Цяня.
Инженеры интегрировали проводящие нити в двустороннюю жаккардовую структуру композитной ткани на современных жаккардовых станках, похожих по принципу действия на станки, которыми пользовались ткачи в период династии Хань примерно в 200 г. до н. э. В итоге получился сложный материал, в котором кварцевые волокна образуют диэлектрический базовый слой, а нити из нержавеющей стали создают резонансные контуры, рассеивающие электромагнитное излучение, сообщают авторы проекта.
По мнению китайских инженеров, этот материал будет более долговечным и надежным, чем существующие сегодня на самолетах-невидимках радиопоглощающие покрытия, которые постоянно приходится обновлять.