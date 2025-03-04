Горвласти анонсировали изменения в системе оплаты проезда

«Кроме того, уйдут, так называемые, стоп-листы. Наша система новая отличается от той, что работает сейчас. Сейчас система работает в оффлайне, то есть вы сначала кладёте деньги, потом ждёте определённое время, как правило, до суток, и только потом можно ехать, — рассказал Шлыков. — И, соответственно, если вы, зайдя в транспорт, не имеете денег на карте, но при этом приложили свою карточку сегодня, то если на этой карточке нет денег, как правило, эти убытки могут уйти на перевозчика». Поскольку новая система будет работать в системе онлайн, то после пополнения можно будет совершить оплату проезда сразу.