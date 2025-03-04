МАРТ запретил OZON продавать некоторые товары после жалоб белорусов

Министерство антимонопольного регулирования и торговли обнаружило нарушения в работе популярного российского маркетплейса OZON, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, МАРТ потребовал OZON прекратить реализацию в Беларуси запрещенных товаров и устранить нарушения законодательства после жалоб белорусских покупателей.
В ведомстве рассказали, что в 2022 году на работу этого интернет-магазина поступило 10 жалоб, в 2023-м еще 24 жалобы, а в 2024-м — уже 58 обращений. И уже 17 жалоб на OZON подали белорусы с начала 2025 года.
— МАРТ дважды выдавало «ОЗОН Маркет Бел» предписания (одно в 2022 году и одно в 2023 году). Но сейчас снова были выявлены нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В частности, в каталоге OZON нашли запрещенные к продаже парфюмерию, косметику и другие товары, произведенные в недружественных странах, которые ввели санкции в отношении Беларуси. Также на главной странице сайта нет информации о способах оплаты, как нет информация о многих изготовителях реализуемых товаров, поставщиках, гарантийном сроке и стране происхождения товаров в карточках товаров.
В итоге МАРТ потребовал маркетплейс прекратить реализацию запрещенных товаров и устранить нарушения законодательства о защите прав потребителей.
Известно, что интернет-магазин OZON имеет в Беларуси около 900 пунктов выдачи заказов.
Тем временем «БЕЛИТА» обратилась в Верховный суд из-за решения МАРТ.