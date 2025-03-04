МАРТ запретил OZON продавать некоторые товары после жалоб белорусов

В ведомстве рассказали, что в 2022 году на работу этого интернет-магазина поступило 10 жалоб, в 2023-м еще 24 жалобы, а в 2024-м — уже 58 обращений. И уже 17 жалоб на OZON подали белорусы с начала 2025 года.