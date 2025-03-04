Износ опорных дорог в Ростовской области составил около 19%

По словам донского главы, в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на Дону собираются обновить 219 дорог общей протяженностью 398 км. В данном случае речь идет как о крупных региональных объектах, так и о местных дорогах. В частности, на ремонт трассы между Таганрогом и селом Федоровка потратят 9,9 млрд рублей, из которых 5,8 млрд поступят из федерального бюджета.