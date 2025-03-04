Износ опорных дорог в Ростовской области составил около 19%

Износ опорных дорог между городами Ростовской области составил около 19%, по остальным направлениям показатель оказался еще выше. До конца 2025 года внушительную часть проезжих частей приведут в порядок в рамках национального и регионального проектов, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Особое внимание уделят контролю качества выполнения работ. Подрядчики обязаны строго соблюдать стандарты, чтобы избежать переделок по гарантии. За этим будут следить Министерство транспорта региона и местные власти, — отметил Юрий Слюсарь.
По словам донского главы, в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на Дону собираются обновить 219 дорог общей протяженностью 398 км. В данном случае речь идет как о крупных региональных объектах, так и о местных дорогах. В частности, на ремонт трассы между Таганрогом и селом Федоровка потратят 9,9 млрд рублей, из которых 5,8 млрд поступят из федерального бюджета.
Параллельно с этим уже в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» до конца года намерены привести в порядок 200 км дорог, в том числе 40 магистралей, ведущих к 28 населенным пунктам.
Напомним, завершить реконструкцию на улице Вавилова в Ростове планируют к 1 декабря 2025 года.