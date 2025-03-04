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В Башкирии диагностировали ещё 215 случаев заражения коронавирусом

Показатель выздоровления превысил показатель заболеваемости.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии недельный прирост зараженных коронавирусом вырос на 215 случаев. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с ковидом.

Так, с 24 февраля по 2 марта в республике на больничных койках оказались 54 человека. Всем им понадобилась медицинская помощь в условиях стационара. В то же время показатель выздоровления вырос на 247 случаев.

Новых смертей от ковида в Башкирии зарегистрировано не было.

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