Никитин: на Стрелке активно продолжается строительство ледовой арены

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, как идет строительство новой ледовой арены на Стрелке. Новый пост глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.
Сейчас на объекте возводят внутренние перегородки, монтируют фасад и основание главного поля, устанавливают лифты.
«На завершающей стадии работы по монтажу внутренних инженерных сетей. По данным подрядчика, на объекте трудятся больше тысячи человек», — рассказал губернатор.
Напомним, что фасад новой ледовой арены представили в рамках выставки (0+) одной картины.