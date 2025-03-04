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Никитин: на Стрелке активно продолжается строительство ледовой арены

Завершается монтаж инженерных сетей.

Источник: Глеб Никитин — Telegram

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, как идет строительство новой ледовой арены на Стрелке. Новый пост глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.

Сейчас на объекте возводят внутренние перегородки, монтируют фасад и основание главного поля, устанавливают лифты.

«На завершающей стадии работы по монтажу внутренних инженерных сетей. По данным подрядчика, на объекте трудятся больше тысячи человек», — рассказал губернатор.

Напомним, что фасад новой ледовой арены представили в рамках выставки (0+) одной картины.

строительство