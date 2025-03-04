В Воронеже эвакуировали очередной автомобиль за парковку на тротуаре

Теперь автовладельцу нужно будет заплатить штраф в размере одной тысячи рублей и компенсировать траты за эвакуацию и хранение машин. Выявить нарушителя, который нагло поставил машину на тротуаре, помогли неравнодушные воронежцы. Они отправили информацию в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.