В Воронеже эвакуировали очередной автомобиль за парковку на тротуаре

За парковку на тротуаре у дома 259/9 по улице 45 Стрелковой Дивизии в Коминтерновском районе Воронежа эвакуировали «Фольксваген». Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона 4 марта.
Теперь автовладельцу нужно будет заплатить штраф в размере одной тысячи рублей и компенсировать траты за эвакуацию и хранение машин. Выявить нарушителя, который нагло поставил машину на тротуаре, помогли неравнодушные воронежцы. Они отправили информацию в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.
Госавтоинспекторы напомнили, что парковка на пешеходных переходах и тротуарах запрещена. Они создают угрозу для людей.