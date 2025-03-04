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В Воронеже эвакуировали очередной автомобиль за парковку на тротуаре

Владельцу нужно будет заплатить штраф и компенсировать расходы за хранение.

За парковку на тротуаре у дома 259/9 по улице 45 Стрелковой Дивизии в Коминтерновском районе Воронежа эвакуировали «Фольксваген». Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона 4 марта.

Теперь автовладельцу нужно будет заплатить штраф в размере одной тысячи рублей и компенсировать траты за эвакуацию и хранение машин. Выявить нарушителя, который нагло поставил машину на тротуаре, помогли неравнодушные воронежцы. Они отправили информацию в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.

Госавтоинспекторы напомнили, что парковка на пешеходных переходах и тротуарах запрещена. Они создают угрозу для людей.