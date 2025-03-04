Власти Калининградской области назвали даты последнего звонка и выдачи аттестатов в школах

В дни торжеств с 10:00 по 22:00 около учебных заведений будут дежурить машины скорой помощи. Порядок и безопасность обеспечит полиция. Правительство рекомендует возложить на руководителей школ персональную ответственность за жизнь и здоровье учеников с момента начала мероприятия до 22:00, а также не переносить даты проведения торжеств без согласования и обоснования.