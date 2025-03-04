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Власти Калининградской области назвали даты последнего звонка и выдачи аттестатов в школах

Документ подписал губернатор Алексей Беспрозванных.

Правительство Калининградской области выпустило распоряжение, касающееся выпускников школ. Документ, подписанный губернатором Алексеем Беспрозванных, опубликован на сайте правовых актов.

Последний звонок прозвучит 24 мая. Аттестаты об основном и среднем общем образовании подростки получат в июне: девятиклассники — 29-го, а выпускники 11-х классов — 27-го.

В дни торжеств с 10:00 по 22:00 около учебных заведений будут дежурить машины скорой помощи. Порядок и безопасность обеспечит полиция. Правительство рекомендует возложить на руководителей школ персональную ответственность за жизнь и здоровье учеников с момента начала мероприятия до 22:00, а также не переносить даты проведения торжеств без согласования и обоснования.

образование