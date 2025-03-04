Власти Калининградской области назвали даты последнего звонка и выдачи аттестатов в школах

Правительство Калининградской области выпустило распоряжение, касающееся выпускников школ. Документ, подписанный губернатором Алексеем Беспрозванных, опубликован на сайте правовых актов.
Последний звонок прозвучит 24 мая. Аттестаты об основном и среднем общем образовании подростки получат в июне: девятиклассники — 29-го, а выпускники 11-х классов — 27-го.
В дни торжеств с 10:00 по 22:00 около учебных заведений будут дежурить машины скорой помощи. Порядок и безопасность обеспечит полиция. Правительство рекомендует возложить на руководителей школ персональную ответственность за жизнь и здоровье учеников с момента начала мероприятия до 22:00, а также не переносить даты проведения торжеств без согласования и обоснования.